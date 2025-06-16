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15:57, 16 июня 2025Экономика

Россиянам разъяснили порядок погашения ипотеки после развода

Юрист Дубинин: Банк может разделить ипотечный платеж между бывшими супругами
Виктория Клабукова

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Развод не является помехой для успешного закрытия ипотеки. Как осуществляются выплаты после расторжения брака, изданию NEWS.ru объяснил юрист Олег Дубинин.

Эксперт предлагает несколько способов решения данного вопроса, однако в любом из сценариев должен участвовать банк. Один из вариантов погашения ипотеки предусматривает переход долга и прав на квартиру одному из супругов, для чего заключается соответствующее соглашение. Другой супруг в свою очередь выходит из числа кредиторов и освобождается от обязательств перед банком, но может запросить компенсацию за те платежи, которые внес за время брака.

Другой же вариант предполагает разделение ипотечных платежей. Разделяя кредитный договор на две части, за каждым из супругов остается право на долю в собственности. Платежи осуществляются в соответствии с полученной частью жилплощади. Решение зависит от личных договоренностей между бывшими супругами.

Ранее россиянам рассказали, как оформить семейную ипотеку на две квартиры. В частности, взять семейную ипотеку дважды можно, если в брачном договоре указан режим раздельной собственности на имущество супругов. Также воспользоваться льготой дважды можно, если в ипотечном договоре покупателем указан только один супруг, а другой подписывает согласие на сделку у нотариуса.

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