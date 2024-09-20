Условия для оформления двух квартир в семейную ипотеку разъяснили

Эксперт Плитинь: семейная ипотека дается дважды при раздельном режиме имущества

Семейную ипотеку можно оформить на две квартиры, если в брачном договоре указан режим раздельной собственности на имущество супругов. Другие условия, которые позволят взять семейную ипотеку дважды, РИАМО назвал старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь.

Семейная ипотека выдается однократно, если оба родителя выступают созаемщиками. Другое дело, если в ипотечном договоре покупателем указан только один супруг, а другой подписывает согласие на сделку у нотариуса. В этом случае второй супруг оставляет за собой право на льготный кредит, разъяснил эксперт.

Также воспользоваться льготой дважды можно, если родители находятся в разводе — тогда каждый из бывших супругов сможет оформить в ипотеку собственную квартиру, рассказал Плитинь.

Ранее в Совете Федерации заявили, что льготные программы ипотечного кредитования не оправдали себя. По мнению сенатора, такие ссуды были призваны поднять демографию в стране, однако на деле лишь помогли заработать девелоперам.