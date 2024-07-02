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12:13, 2 июля 2024Экономика

Российский сенатор разочаровался в льготной ипотеке

Сенатор Артамонов: программа льготной ипотеки не смогла поднять демографию в РФ
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Совет Федерации / Globallookpress.com

Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов поддержал завершение программы льготной ипотеки в России 1 июля. По словам сенатора, задачей программы в России было повышение демографии в стране, и ее решить не удалось, передает РИА Новости.

«Вообще-то деньги мы тратили на то, чтобы поправить демографию, а не на то, чтобы строители могли построить больше квадратных метров. Это не та задача в обществе, она не стоит — построить больше квадратных метров», — сказал Артамонов, подчеркнув, что, несмотря на то, что деньги были потрачены, демографическую задачу решить не удалось.

В России с 1 июля 2024 года перестала действовать программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых, по которой можно было получить кредит до шести миллионов рублей с первоначальным взносом до 30 процентов сроком до 30 лет.

При этом в стране до 2030 года продолжает действовать программа «Семейная ипотека», ставка по которой сохранится на прежнем уровне в шесть процентов. Кроме того, у россиян есть возможность получить заем по IT- и арктической и дальневосточной ипотеке.

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      Мария Черкасова
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