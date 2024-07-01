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00:01, 1 июля 2024Экономика

В России завершилась программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов закончилась
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В России с 1 июля 2024 года перестает действовать программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых. Об этом еще в начале лета 2024 года предупреждал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По льготной программе можно было получить кредит до шести миллионов рублей с первоначальным взносом до 30 процентов. Срок ипотеки — до 30 лет. По мнению руководителя экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, отмена льготной программы замедлит рост цен на первичное жилье, а спрос перераспределится на вторичный рынок и сектор индивидуального жилищного строительства.

Аксаков объяснял решение об отмене льготной ипотеки тем, что заемщики мало выиграли от этой программы из-за роста цен. Россияне оформляли заем по льготной ставке, но приобретали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат уверен, что после отмены программы жилье не подорожает.

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Программа «Семейная ипотека» продолжает действовать до 2030 года. Ставка по ней сохранится на прежнем уровне в шесть процентов. Однако не исключено, что условия по этой программе изменятся.

В начале лета замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не ждать критичного спада интереса к жилью после отмены ипотечных госпрограмм. Спрос снизится, но не фатально. Темпы строительства не обрушатся. С ним согласна председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая назвала страшилками прогнозы о провале строительного рынка и массовых увольнениях рабочих.

В беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева заявила, что после отмены льготной ипотеки в России едва ли что-то изменится в ближайшем будущем.

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