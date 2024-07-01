В России завершилась программа льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов закончилась

В России с 1 июля 2024 года перестает действовать программа льготной ипотеки под восемь процентов годовых. Об этом еще в начале лета 2024 года предупреждал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По льготной программе можно было получить кредит до шести миллионов рублей с первоначальным взносом до 30 процентов. Срок ипотеки — до 30 лет. По мнению руководителя экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, отмена льготной программы замедлит рост цен на первичное жилье, а спрос перераспределится на вторичный рынок и сектор индивидуального жилищного строительства.

Аксаков объяснял решение об отмене льготной ипотеки тем, что заемщики мало выиграли от этой программы из-за роста цен. Россияне оформляли заем по льготной ставке, но приобретали недвижимость по завышенной стоимости. Депутат уверен, что после отмены программы жилье не подорожает.

Программа «Семейная ипотека» продолжает действовать до 2030 года. Ставка по ней сохранится на прежнем уровне в шесть процентов. Однако не исключено, что условия по этой программе изменятся.

В начале лета замглавы Минстроя Никита Стасишин призвал не ждать критичного спада интереса к жилью после отмены ипотечных госпрограмм. Спрос снизится, но не фатально. Темпы строительства не обрушатся. С ним согласна председатель Банка России Эльвира Набиуллина, которая назвала страшилками прогнозы о провале строительного рынка и массовых увольнениях рабочих.

В беседе с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева заявила, что после отмены льготной ипотеки в России едва ли что-то изменится в ближайшем будущем.