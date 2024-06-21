В Госдуме заявили об отмене некоторых видов льготной ипотеки

Депутат Разворотнева заявила об отмене некоторых видов льготной ипотеки

В России отменяются некоторые виды льготной ипотеки, заявила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, какие программы сохранятся.

«У нас действительно отменяются все виды льготной ипотеки, кроме семейной ипотеки, также ипотеки на ИЖС и что касается малых городов и сельской местности, там семейная ипотека будет распространяться на все семьи, вне зависимости от возраста детей», — рассказала Разворотнева.

По мнению депутат, вряд ли в ближайшее время в этом вопросе в России что-то изменится.

«Тут есть сопротивление блока правительства, связанного со стройкой, потому что отсутствие льготной ипотеки и нынешний размер процентной ставки — это фактически заградительная ставка для всех, кто так или иначе хочет взять кредит. Но здесь больше вопрос связан не со льготными ипотеками, а с ключевой ставкой и стоимостью квадратного метра», — отметила она.

Поручение сделать более доступным жилье — стоимость квадратного метра есть. Если это удастся решить в рамках национального проекта, то будет хорошо. Если не удастся, то тогда показатели по стройке будут под угрозой, потому что все это финансируется за счет населения Светлана Разворотнева заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК

Ранее стало известно, что крупные российские банки начали прекращать прием заявок от клиентов-физлиц на льготную ипотеку под 8 процентов на новостройки. Об этом пишет РБК. Массовая госпрограмма кредитов на жилье должна завершиться 1 июля, но финансовые организации перестали обрабатывать обращения раньше.

В феврале президент страны объявил в ходе послания Федеральному собранию, что программу семейной льготной ипотеки в России продлят на шесть лет. Решение о продлении семейной ипотеки до 2030 года Путин объяснил необходимостью подъема демографии в России.