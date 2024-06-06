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14:50, 6 июня 2024Экономика

В России спрогнозировали рост цен на жилье

Депутат Аксаков: в ближайшее время жилье в России не подорожает
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Поскольку льготная ипотека прекращает действовать с 1 июля, цены на жилье в России в ближайшее время расти не будут, спрогнозировал депутат, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он заявил «Российской газете» в ходе Петербургского международного экономического форума.

Парламентарий отметил, что массовая льготная ипотека стимулировала подорожание жилья. Разница в стоимости первичной и вторичной недвижимости достигла 30-40 процентов. После того как ее отменят, цены расти не будут.

Законодатель уточнил, что в настоящее время цены не просто остановились. Недвижимость в РФ можно приобрести с дисконтом 30-40 процентов.

До этого Аксаков назвал ошибкой льготную ипотеку на квартиры в новостройках. По его словам, результатом стало серьезное подорожание жилья. Цены взвинтились, и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. Депутат уверен, что после отмены этой программы жилье станет более доступным.

В свою очередь, замглавы Минстроя Никита Стасишин считает, что спад интереса к жилью после отмены ипотечных госпрограмм не будет критичным. Спрос сократится, но не фатально. И набранные темпы строительства не обрушатся.

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      Кирилл Луцюк
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