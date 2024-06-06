Последствия отмены льготной ипотеки в России оценили

Минстрой: спад спроса на жилье после отмены госипотеки не будет фатальным

Спад интереса к жилью после отмены ипотечных госпрограмм не станет критичным. Таким образом последствия сворачивания льготной ипотеки в России оценил замглавы Минстроя Никита Стасишин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РБК.

«Будет ли сокращение спроса? Ну, конечно, будет. Будет ли оно фатальным для того, чтобы как-то обрушить те темпы строительства, которые мы с вами все вместе здесь набрали за последние четыре года? Я думаю, нет», — заключил замминистра. По его мнению, на рынке остаются другие инструменты, которые позволят застройщикам оптимизировать затраты и адаптировать модели развития проектов. В этом, например, помогут инфраструктурные облигации.

Ранее аналитики посоветовали россиянам забыть о доступной ипотеке. Выгодные ссуды, по их прогнозам, не предвидятся как минимум полтора года. При этом в Госдуме введение льготной ипотеки в стране и вовсе назвали ошибочным. Госпрограммы спровоцировали значительное подорожание жилья, считают парламентарии.