В Госдуме назвали льготную ипотеку ошибкой

Депутат Аксаков назвал льготную ипотеку в России ошибочной программой

В Госдуме назвали льготную ипотеку на новостройки в России ошибочной программой. Такое мнение высказал глава комитета по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его слова передает ТАСС.

Парламентарий пояснил, что главный негативный эффект льготной ипотеки — значительное подорожание жилья. «В результате разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном составил почти 50 процентов. Поскольку эта программа касалась нового жилья, цена была взвинчена и люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки по кредиту. То есть люди фактически проигрывали в финансах», — рассказал Аксаков.

Депутат считает, что с отменой госпрограммы жилье станет более доступным — рыночной ипотеки будет достаточно. «Жилье будет продаваться по разумным ценам, а не по взвинченным, завышенным от спроса», — подчеркнул он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что единственный способ сделать жилье доступным для россиян — строить больше домов под долгосрочную соцаренду.