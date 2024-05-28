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09:16, 28 мая 2024Экономика

В Госдуме назвали единственный способ сделать жилье доступнее для россиян

Депутат Делягин: доступной в России можно сделать только аренду жилья

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сделать жилье доступнее для россиян поможет только массовое строительство домов под долгосрочную социальную аренду. Этот способ заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал единственным выходом из тупика на рынке недвижимости, пишет URA.RU.

«Если кто-то в государстве вдруг захочет сделать жилье доступным, то нужно ограничить произвол монополий, хотя бы строительных и банковских. Также нужно обеспечить массовое, а не точечное, как сейчас, строительство жилья для социальной, то есть почти бесплатной, долгосрочной аренды», — заявил парламентарий.

Делягин отметил, что льготная ипотека привела к резкому подорожанию жилья в России. При этом часть законодателей обратили внимание на злоупотребление застройщиками своим монопольным положением лишь недавно. Однако никаких новых мер до сих пор не было принято. «Поскольку хоть ипотека, в том числе льготная, и задрала цены на жилье до небес, но все же расширила предложение на рынке недвижимости», — подчеркнул депутат.

Ранее застройщики заявили, что отказ от строительства квартир и студий площадью менее 28 квадратных метров сделает жилье недоступным для россиян. Девелоперы не исключают, что средний чек недвижимости на первичном рынке может вырасти.

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      Нина Ташевская
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