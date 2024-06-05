Россиянам посоветовали забыть о доступной ипотеке

Аналитик Репченко: россиянам стоит забыть о доступной ипотеке на полтора года

Ситуация с ключевой ставкой такова, что россиянам стоит забыть о доступной ипотеке, как минимум на полтора года. Такой совет жителям России дал руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко, которого цитирует KP.RU.

Он напомнил: в феврале регулятор прогнозировал, что по итогам года средняя ключевая ставка составит 13,5-15,5 процентов годовых, а в 2025 году снизится до восьми-десяти процентов. Однако согласно апрельскому прогнозу, в 2024 году она останется на уровне 15-16 процентов, а в 2025 году опустится лишь до 10-12 процентов.

Кроме того, 1 июля 2024 года в России прекращает действовать одна из самых популярных льготных ипотечных программ — на покупку новостройки с господдержкой под восемь процентов годовых.

Несмотря на высокую ставку, сэкономить на покупке жилья в кредит можно. Например, семейную ипотеку обещают продлить до 2030 года. В настоящее время по ней можно получить кредит с первоначальным взносом от 20 процентов и по ставке до шести процентов годовых. Однако предполагается, что эти условия скоро изменят. Ставка не выше шести процентов останется для семей с детьми до шести лет. Какие условия ждут семьи с детьми более старшего возраста пока точно неизвестно. Министерство финансов РФ выступает за повышение для их ставки до 12 процентов.

Кроме того, продолжает действовать программа IT-ипотеки, но есть вероятность, что ее «свернут» после 31 декабря 2024 года. Также остаются дальневосточная и арктическая ипотеки, но они, в силу и узкой направленности, распространяются далеко не на всех россиян.

В такой ситуации издание советует россиянам рассмотреть вариант траншевой ипотеки, когда заем выдается несколькими частями, траншами: первый (до 20-30 процентов) при оформлении договора долевого участия, а второй — перед сдачей дома в эксплуатацию. До выдачи второго транша заемщик выплачивает проценты только на сумму первого транша.

Еще есть программы со специальными ценами и сниженным первоначальным взносом. Кроме того, процент можно сбить, если на кредит претендует зарплатный клиент (понижение на примерно полпроцента), если оформляется титульное и личное страхование (минус два процента, а также если выбрано электронное оформление сделки. В последнем случае можно рассчитывать еще на минус 0,3 процента.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал ошибочной программу льготной ипотеки на новостройки, которую он винит в значительном подорожании жилья. Депутат отметил, что разрыв между стоимостью квартир на первичном рынке и на вторичном достиг уже почти 50 процентов. Парламентарий предположил, что если отменить госпрограмму, то жилье станет более доступным.

В свою очередь, Совет Федерации одобрил закон, согласно которому российские семьи, которые стали многодетными с января 2019 года до конца 2030-го, смогут до июля 2031 года получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. Таким образом, была продлена программа, окончание которой предполагалось уже в июле 2024 года.