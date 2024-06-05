Выплаты многодетным ипотечникам продлили до 2031 года

Сенаторы согласились продлить выплаты многодетным ипотечникам на семь лет

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому российские семьи, которые стали многодетными с января 2019 года до конца 2030-го, смогут до июля 2031 года получить 450 тысяч рублей на погашение ипотечных кредитов. Об этом сообщила «Российская газета».

Таким образом, была продлена программа, завершение которой предполагалось уже в июле 2024 года. Отмечается, что полученные деньги нельзя будет истратить на покупку жилья, если оно признано непригодным для проживания. Вдобавок уполномоченные небанковские организации из перечня ДОМ.РФ лишат права выдавать ипотечные займы, так как они неподконтрольны Банку России и порой ведут себя недобросовестно.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин рассказал членам Совфеда, что с начала года подобные общества в регионах выдали меньше займов, чем за предыдущие два, а объем выдачи составляет у них меньше 0,1 процента от общего. По его словам, за последние четыре года по таким случаям возбудили большее 300 уголовных дел.

В свою очередь председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала навести порядок в этом сегменте. Она заявила, что «развелось большое количество контор «рога и копыта», которые, не будучи финансовыми организациями бесконтрольно, выдают кредиты с грубыми нарушениями.

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который до 2030 года продлевает выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей 28 мая. Продление выплат потребует от бюджета 647,59 миллиарда рублей дополнительных расходов.

В конце апреля о продлении выплат говорил премьер-министр России Михаил Мишустин. По его словам, в прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат.