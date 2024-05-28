В России продлили выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей

Госдума продлила до 2030 года выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который до 2030 года продлевает выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом сообщает РИА Новости.

Закон продлевает действие нормы, позволяющей предоставлять гражданам РФ при рождении третьего или последующих детей выплату в 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов, по 31 декабря 2030 года. Такое предложение в рамках послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, продление выплат на семь лет потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей. В 2023-м власти оформили около 190 тысяч подобных выплат, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение о продлении семейной ипотеки до 2030 года президент объяснил необходимостью подъема демографии. По его словам, рождаемость в России падает, а планы обзавестись детьми россияне откладывают на потом. Добиться устойчивого роста рождаемости в стране станет возможным за шесть лет, благодаря поддержке многодетных семей, добавил Путин.

По данным Минфина, к 2030 году на продление семейной ипотеки уйдет полтора триллиона рублей. Только в 2024 году нововведение потребует 260 миллиардов рублей вложений из федерального бюджета.