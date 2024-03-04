Расходы на продление семейной ипотеки оценили

Минфин: к 2030 году на продление семейной ипотеки в России уйдет 1,5 трлн рублей

К 2030 году на продление семейной ипотеки в России уйдет полтора триллиона рублей. Бюджетные расходы на сохранение госпрограммы подсчитал Минфин.

По предварительной оценке, продление адресной ипотеки в этом году обойдется в 260 миллиардов рублей. Окончательная сумма, как отмечается, зависит от изменения ключевой ставки.

Одна из текущих задач ведомства — помочь с жильем многодетным и семьям с маленькими детьми. «При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки. Для этого мы сконцентрируем наши усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», – пояснил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, объем ипотечного кредитования на первичное жилье по госпрограммам в 2023 году достигал 90 процентов. Минфин стремится снизить этот показатель до 20-25 процентов. В государственной поддержке прежде всего нуждаются граждане, а не застройщики и банки, добавил Силуанов.

О продлении в России программы семейной ипотеки до 2030 года в ходе послания Федеральному собранию объявил глава государства Владимир Путин. Это решение президент объяснил необходимостью подъема демографии в России. Востребованность адресного инструмента жилищного кредитования подтверждали и российские эксперты.

Кроме того, в стране запустят новый национальный проект — «Семья». Программа предполагает продление действия материнского семейного капитала и его ежегодную индексацию. Также сохранятся выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. На реализацию проекта выделено 75 миллиардов рублей.