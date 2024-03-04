Спрос на семейную ипотеку в России оценили

Экономист Зубец: на фоне отмены льготной ипотеки семейная окажется востребована

На фоне отмены в России льготной ипотеки семейная окажется востребована. Спрос на эту госпрограмму в разговоре с «Комсомольской правдой» оценил экономист Алексей Зубец.

При этом продление семейной ипотеки, по мнению эксперта, не приведет к росту цен на жилье. Госпрограмма лишь окажет дополнительную поддержку рынку недвижимости, пояснил руководитель Аналитического центра финансовых исследований Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Игорь Варьяш.

В текущий момент на продажу выставлено достаточно много квартир, но покупательский интерес сбивают высокие цены. Важность сохранения адресных льготных программ подтверждает и основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

О продлении в России программы семейной ипотеки до 2030 года в ходе послания Федеральному собранию объявил глава государства Владимир Путин. Это решение президент объяснил необходимостью подъема демографии в России.

С целью снижения бедности в стране Путин объявил о запуске нового национального проекта — «Семья». Программа предполагает продление действия материнского семейного капитала на шесть лет и его ежегодную индексацию. Кроме того, до конца десятилетия сохранятся выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки. Проект стартует уже в этом году. На его реализацию выделено 75 миллиардов рублей.