Раскрыты подробности анонсированного Путиным нового нацпроекта

Президент России Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Подробности глава государства раскрыл во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что 75 миллиардов рублей будут выделены на программы поддержки семей в регионах с наиболее сложной демографической ситуацией.

Кроме того, по словам Путина, планируется продлить программу семейной ипотеки для семей с детьми до 6 лет. Льготная ставка по ней составит шесть процентов, заверил глава государства.

Ранее российский лидер анонсировал, что необходима постоянная работа, которая будет направлена на повышение качества жизни семей с детьми, а также на поддержку рождаемости.

До этого Путин рассказал, что программа «Молодая семья», которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года.