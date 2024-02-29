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12:56, 29 февраля 2024Россия

Раскрыты подробности анонсированного Путиным нового нацпроекта

Президент России Путин объявил о запуске нового нацпроекта «Семья»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Подробности глава государства раскрыл во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе. Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что 75 миллиардов рублей будут выделены на программы поддержки семей в регионах с наиболее сложной демографической ситуацией.

Кроме того, по словам Путина, планируется продлить программу семейной ипотеки для семей с детьми до 6 лет. Льготная ставка по ней составит шесть процентов, заверил глава государства.

Ранее российский лидер анонсировал, что необходима постоянная работа, которая будет направлена на повышение качества жизни семей с детьми, а также на поддержку рождаемости.

До этого Путин рассказал, что программа «Молодая семья», которая позволяет россиянам компенсировать до 35 процентов стоимости жилья за счет государства, будет продлена после 2025 года.

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      Анна Щербакова
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