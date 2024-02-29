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15:51, 29 февраля 2024Россия

Назван срок начала реализации озвученных Путиным новых нацпроектов

Депутат Бессараб: озвученные Путиным новые нацпроекты будут запущены в этом году
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Все новые национальные проекты, которые были озвучены президентом России Владимиром Путиным во время оглашения послания Федеральному собранию, будут запущены уже в этом году, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Такой срок начала реализации нацпроектов она назвала в разговоре с «Лентой.ру».

Президент отметил, что уже в этом году все новые национальные проекты, о которых он говорил, будут запущены

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

«Это и национальный проект "Семья", который предполагает продление действия материнского семейного капитала до 2030 года и его ежегодную индексацию, предполагает продление действия программы по поддержке многодетных семей в части компенсации ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей, продление льготной семейной ипотеки и ее распространение на участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей», — отметила Бессараб.

Также, по словам парламентария, речь идет и о запуске новой программы по национальным проектам «Кадры».

«Очень логично в эту схему встраиваются новые программы и по капитальному ремонту и строительству школ и детских садов. Все детские сады и школы буду отремонтированы и дооснащены до 2030 года. Также будут построены новые. На это предусмотрено более 400 миллиардов рублей. Также планируется капитальный ремонт и переоснащение средних профессиональных образовательных организаций. Это очень важно, потому что мы давно не занимались колледжами. Будут построены сто новых кампусов — студенческих общежитий», — сообщила депутат.

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Бессараб отметила, что российский президент много говорил о поддержке многодетных семей, о новых льготах, в том числе по налогообложению.

«Будут предусмотрены налоговые вычеты, в том числе для людей, занимающихся спортом, ведущих активный образ жизни, для сдающих ГТО. Будет расширена программа долгосрочного ухода и запущен новый проект по поддержке продолжительности жизни», — перечислила она.

Очень много предусмотрено мер именно социальной поддержки и улучшения качества жизни россиян

Светлана Бессарабчлен комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
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Сегодня

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в Гостином Дворе сообщил, что в стране будут запущены сразу несколько новых национальных проектов: «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Экономика данных». Программы будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи.

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