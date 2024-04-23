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19:11, 23 апреля 2024Экономика

Одной категории россиян продлят выплаты на погашение ипотеки

Премьер Мишустин: выплаты для многодетных на погашение ипотеки продлят на 7 лет

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Правительство на семь лет продлило выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление премьера на заседании правительства.

В настоящее время семьи с тремя детьми и более могут получить 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Эта мера продлевается на семь лет, соответствующие поправки в закон подготовлены. Мишустин добавил, что в прошлом году было предоставлено около 190 тысяч таких выплат.

Они подойдут тем, у кого третий и последующий ребенок родится до 31 декабря 2030 года. Всего на эти цели требуется более 600 миллиардов рублей дополнительно, в том числе около 50 миллиардов рублей в текущем году, заключил Мишустин.

Ранее сообщалось о росте цен на новостройки в России. К марту стоимость новых квартир в среднем по стране поднялась на 2 процента. Заметнее всего подорожало новое жилье в Челябинске, Красноярске и Уфе.

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      Мария Черкасова
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