Цены на один вид жилья в России пошли вверх

«Яндекс Недвижимость»: квартиры в российских новостройках начали дорожать

В России цены на квартиры в новостройках пошли вверх. Ситуацию на рынке нового жилья в городах-миллионниках проанализировали в «Яндекс Недвижимости». Результаты исследования приводят «Известия».

По данным сервиса, к марту стоимость новых квартир в среднем по стране поднялась на 2 процента. Заметнее всего подорожало новое жилье в Челябинске — здесь цены выросли на 8,6 процента, выше 153 тысяч рублей за квадратный метр. Вторую строчку рейтинга занимает Красноярск, где показатель увеличился почти на 5 процентов, до 139 тысяч рублей за «квадрат». Тройку лидеров замыкает Уфа. Новостройки в этом городе подорожали на 3 процента, до 139 тысяч рублей.

При этом расценки на новое жилье в российских столицах почти не изменились — в Москве за месяц они прибавили 0,5 процента, а в Санкт-Петербурге снизились на 0,2 процента. С прошлого года, по подсчетам компании, стоимость квартир в московских новостройках поднялась на 11,2 процента, в Петербурге показатель вырос на 7 процентов.

Как пояснил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров, на рост средней цены повлиял вывод новых проектов. Если в начале 2023 года более половины экспозиции составляли новостройки экономварианта, то к марту 2024-го доля проектов в сегменте бизнес и комфорт плюс серьезно выросла.

Ранее россиянам рассказали, когда в этом году лучше всего приобретать жилье. По мнению экономистов, решаться на покупку квартиры стоит не позднее 1 июля, пока доступна ипотека по госпрограммам.