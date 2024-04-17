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09:06, 17 апреля 2024Экономика

Россиянам раскрыли лучшее время для покупки квартиры

Экономист Осянин: покупку готового жилья в 2024 году лучше запланировать на лето

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2024 году покупку вторичной квартиры россиянам стоит запланировать на лето. Лучшее время для сделок с недвижимостью «Газете.Ru» раскрыл кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин.

По прогнозам экономиста, стоимость готового жилья в стране может снизиться на 20 процентов. Такой спад цен коснется в основном жилья в старом фонде в менее престижных районах города. Лоты с выгодными характеристиками — хорошее состояние дома и привлекательная локация — подешевеют не больше чем на пять процентов.

Цены изменятся на фоне сокращающегося спроса. Сегодня все больше россиян отказываются от покупки жилья ввиду заградительных ставок по ипотеке, пояснил Осянин. Спад спроса вынудит продавцов прибегать к скидкам и акциям для привлечения покупателей.

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Однако приобретать жилье в новостройке эксперт советует не позднее 1 июля, пока доступна ипотека по госпрограммам. При выборе стоит учитывать расположение и планировку объекта, состояние дома, а также мониторить ситуацию на рынке недвижимости, напоминает Осянин.

Ранее россиянам посоветовали не откладывать покупку квартиры, ожидая снижения ставки. По словам учредителя АН «Делегат Групп» Ивана Чигинева, когда это случится, неизвестно, достоверной информации о сроках нет. При этом у граждан всегда есть возможность рефинансировать ипотеку на более выгодных условиях.

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      Виктория Клабукова
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