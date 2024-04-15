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10:30, 15 апреля 2024Экономика

Названо лучшее время для покупки недвижимости

Эксперт по недвижимости Чигинев посоветовал покупателям не ждать снижения ставки
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Высокие ставки и стоимость жилья могут вызывать желание подождать с приобретением квартиры, но в то же время нет никакой достоверной информации по вероятным срокам снижения ставок и цен, обратил внимание учредитель АН «Делегат Групп» Иван Чигинев. В беседе с «Лентой.ру» он посоветовал потенциальным покупателям не ждать снижения ставки.

Лучшим временем для покупки жилья эксперт назвал момент, когда человек решился на покупку. «В текущей обстановке я бы посоветовал ориентироваться на свои потребности и желания. Если на одной чаше весов покупка собственного жилья, которое улучшит вашу жизнь, самочувствие и душевное равновесие, а на другой — аренда или проживание с родственниками, конечно выбирайте себя и свое эмоциональное благополучие, а не гипотетическую материальную выгоду в неопределенные сроки», — высказался Чигинев.

Даже если процентная ставка снизится, вы сможете рефинансировать ипотеку на более выгодных условиях, отметил он. «Если у вас альтернативная сделка — то есть, вы продаете квартиру, чтобы купить другую, лучше или больше, — в этом случае, вообще, не важно, какие сейчас цены на жилье», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев сообщил, что россияне бросились перепродавать квартиры ради заработка — доля квартир, которые покупают с этой целью, выросла до 10 процентов в апреле 2024 года.

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      Екатерина Смирная
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