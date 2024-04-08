Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 8 апреля 2024Экономика

Россияне бросились перепродавать квартиры

Эксперт Шавнев: россияне стали чаще перепродавать квартиры ради заработка

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россияне бросились перепродавать квартиры ради заработка — доля квартир, которые покупают с этой целью, выросла до 10 процентов в апреле 2024 года. Такие данные приводит генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев в беседе с «Газетой.ru».

Специалист пояснил, что речь идет о ситуациях, когда человек находит на вторичном рынке невостребованную квартиру, покупает ее, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. «Стоимость такой недвижимости от ранее приобретенной выше на 10-15 процентов», — пояснил Шавнев.

По прогнозам эксперта, на фоне недоступности первичного жилья для многих граждан и высокой емкости рынка флиппинг будет развиваться. Доля квартир, которые россияне будут перепродавать для заработка, может вырасти до 38 процентов к концу года.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель заявила, что в 2024 году россиянам не удастся заработать на жилье — в том числе на его перепродаже. Причиной эксперт назвала очень долгий срок окупаемости.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Несколько электростанций Украины почти полностью уничтожены. Их невозможно восстановить без помощи Запада

      Власти российского региона опровергли работу систем ПВО

      Названы реки России с наибольшей угрозой наступления паводков

      Россиянкам назвали подходящую для свидания одежду

      Мизулина попросила проверить оскорбившего российский город блогера

      Летевший в Сочи пассажирский самолет резко сменил курс и сел в другом месте

      ЦБ открыл горячую линию по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения

      В МЧС спрогнозировали сроки улучшения ситуации с паводком в Оренбуржье

      Российский депутат обвинил Казахстан в экономическом саботаже

      Поджог мемориала пострадавшим в «Крокус Сити Холле» попал на видео МВД

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше