Эксперт Шавнев: россияне стали чаще перепродавать квартиры ради заработка

Россияне бросились перепродавать квартиры ради заработка — доля квартир, которые покупают с этой целью, выросла до 10 процентов в апреле 2024 года. Такие данные приводит генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев в беседе с «Газетой.ru».

Специалист пояснил, что речь идет о ситуациях, когда человек находит на вторичном рынке невостребованную квартиру, покупает ее, делает ремонт и повторно выставляет на продажу. «Стоимость такой недвижимости от ранее приобретенной выше на 10-15 процентов», — пояснил Шавнев.

По прогнозам эксперта, на фоне недоступности первичного жилья для многих граждан и высокой емкости рынка флиппинг будет развиваться. Доля квартир, которые россияне будут перепродавать для заработка, может вырасти до 38 процентов к концу года.

Ранее генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель заявила, что в 2024 году россиянам не удастся заработать на жилье — в том числе на его перепродаже. Причиной эксперт назвала очень долгий срок окупаемости.