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12:35, 24 января 2024Экономика

В России заявили о невозможности заработать на недвижимости в 2024 году

Эксперт Эбель сочла невозможным заработок на недвижимости в России в 2024 году

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В 2024 году заработать на жилье, в том числе на его перепродаже, не получится ни по каким параметрам, считает генеральный директор агентства недвижимости Ольга Эбель, с оценкой которой ознакомилась «Лента.ру».

«С точки зрения инвестиций в недвижимость как источник дохода от аренды, текущая ситуация сложна из-за очень продолжительного срока окупаемости», — заявила эксперт.

По ее словам, акцент в сфере недвижимости теперь следует делать на долгосрочную стратегию и управление рисками. В частности, нужно тщательно анализировать рыночные условия и быть готовым к долгосрочным инвестициям с умеренными ожиданиями отдачи.

Ранее стало известно, что самыми выгодными с учетом сдачи жилья в аренду оказались инвестиции в недвижимость в Краснодарском крае, где в 2018-2022 годах на них можно было заработать 19,7 процента годовых. В тройке по возможной доходности также оказались Республика Алтай (18,2 процента) и Адыгея (15,9 процента).

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      Дмитрий Воронин
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