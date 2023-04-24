Названы лучшие регионы России для заработка на жилье

РИА Новости: выгоднее всего инвестировать в жилье в Краснодарском крае и Республике Алтай

В последние пять лет (с 2018 по 2022 годы) выгоднее всего инвестировать в недвижимость оказалось в Краснодарском крае — там с учетом сдачи в аренду жилье могло приносить 19,7 процента годовых. Лучшие регионы России для заработка на квартирах назвали эксперты РИА Новости в своем исследовании.

Второе место занимает Республика Алтай — там доходность за пять лет достигла 18,2 процента годовых. Третью строчку заняла Республика Адыгея с показателем 15,9 процента. В десятку лидеров также вошли Татарстан (13,2 процента), Амурская область (13,1 процента), Кемеровская область (13 процентов), Республика Тыва (13 процентов), Пермский край (12,9 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (12,6 процента) и Иркутская область (12,5 процента). Аналитики отметили, что почти во всех этих регионах квартиры заметно дорожали в 2021-2022 годах.

Москва заняла 37 место в рейтинге — там ежегодная доходность инвестиций в жилье держится на уровне 8,2 процента. Санкт-Петербург оказался на 62 позиции с показателем в 6,3 процента. Последнее место в рейтинге заняла Оренбургская область — там чистая доходность составила 1,2 процента годовых.

По словам экспертов, в последние годы цены на недвижимость в России росли достаточно быстро и практически во всех регионах — в половине из них доходность была на уровне 8 процентов годовых, что считается хорошим результатом. Однако у этого есть и негативный эффект — россиянам без собственного жилья стало сложнее купить квартиру, так как доходы в стране растут медленнее цен на жилье.

Ранее 28 процентов россиян заявили, что инвестиции в недвижимость — лучший из доступных сейчас способов вложения денег. 21 процент опрошенных ответили, что не вкладывают никуда свои сбережения и просто хранят их дома. Для 15 процентов граждан лучшей инвестицией является приобретение валюты, а для восьми процентов — сберегательный вклад.