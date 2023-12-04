В России собрались изменить правила выдачи льготной ипотеки

В Минфине заявили о готовности проекта изменений правил выдачи льготной ипотеки

Минфин внес в правительство проект постановления, предполагающего корректировку программы льготной ипотеки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы ведомства Ивана Чебескова.

Не раскрыв сути предлагаемых изменений, он напомнил о словах вице-премьера Марата Хуснуллина об обсуждении изменений нескольких аспектов программы. «У нас слишком быстрый рост портфеля пошел, и одновременно ухудшение его качества. Я пока не буду говорить, у нас Марат Шакирзянович в правительстве отвечает. Проект постановления Минфин уже внес в правительство», — сказал замминистра финансов.

Сам Хуснуллин заявил 2 декабря, что правительство собирается повышать размер первоначального взноса по льготным программам, не уточнив планируемые параметры его корректировки.

Ипотеку по госпрограмме можно оформить до 1 июля 2024 года. Распространяется она только на новое жилье у застройщиков. Ставка на весь срок кредитования составит не более восьми, а в случае с семейной ипотекой — шести процентов.

Высокие темпы роста льготной ипотеки беспокоят Банк России. Глава регулятора Эльвира Набиуллина в конце октября отметила, что ЦБ считает нужным снова повысить первый взнос по льготной ипотеке, напомнив, что решения предстоит принять правительству. Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке в последний раз увеличивали в сентябре текущего года — с 15 до 20 процентов.