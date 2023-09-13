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10:56, 13 сентября 2023Среда обитания

Первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличили

Первоначальный взнос по льготной ипотеке увеличили до 20%
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Правительство России увеличило минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов. Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Документ датирован 9 сентября и опубликован 12 сентября. Как правило, нормативные акты вступают в силу через семь дней после публикации.

Помимо повышения минимального размера первого взноса по ипотечным программам с государственной поддержкой, постановление снижает на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, которые получают банки, выдающие кредиты в рамках льготных программ.

5 сентября директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков рассказал о планах повысить первоначальный взнос по льготной ипотеке и изменить маржу банков. По его словам, при росте ключевой ставки кредитные организации начинают получать значительно больше. Речь идет о корректировке величины в краткосрочной перспективе, однако Минфин ищет способы, которые сделают механизм льготной ипотеки стабильнее, чтобы в будущем не пришлось прибегать к подобным мерам.

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    Александра Качан
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