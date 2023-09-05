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12:35, 5 сентября 2023Среда обитания

Власти захотели изменить программу льготной ипотеки

Минфин: повышение первоначального взноса по льготной ипотеке до 20 % обсуждается

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минфин обсуждает возможность повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов и корректировки величины субсидии банкам. О том, что власти захотели изменить программу льготного ипотечного кредитования, сообщает «Интерфакс».

«Обсуждается повышение первоначального взноса и изменение так называемой маржи банков, это тот добавок, который вносится в формулу, которая применяется при расчете того, что должно субсидироваться банку», — рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. По его словам, формула построена так, что при росте ключевой ставки банки получают значительно больше, поэтому сейчас идет дискуссия об изменении величины субсидии.

Чебесков отметил, что сейчас идет речь о корректировке величины в краткосрочной перспективе, однако в целом Минфин рассматривает способы, которые помогут сделать механизм льготной ипотеки более стабильным, чтобы в будущем не пришлось прибегать к таким мерам. «Потому что, если ставка сильно упадет, банкам это может быть не выгодно, тогда будет необходимо опять это менять», — пояснил он.

Ранее планы правительства увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке оценили эксперты. Они отметили, что «льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать».

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    Александра Качан
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