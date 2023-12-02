В правительстве России заявили о планах повысить первоначальный взнос по ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин: кабмин повысит первоначальный взнос по ипотеке в РФ

Правительство России намерено повышать первоначальный взнос по ипотеке. Об этих планах заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

По словам Хуснуллина, повышение первоначального взноса кабмином связано с дальнейшим развитием ипотечного кредитования.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сообщил чиновник.

На сколько может быть повышен первоначальный взнос, Хуснуллин не уточнил.

Ранее Центробанк заявил, что обеспокоен ухудшением качества ипотеки в России и собирается предусмотреть новые меры регулирования. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — тех, кто отдает на погашение ипотеки большую часть своего дохода.