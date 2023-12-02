Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:59, 2 декабря 2023Экономика

В правительстве России заявили о планах повысить первоначальный взнос по ипотеке

Вице-премьер Хуснуллин: кабмин повысит первоначальный взнос по ипотеке в РФ
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Правительство России намерено повышать первоначальный взнос по ипотеке. Об этих планах заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, его слова приводит ТАСС.

По словам Хуснуллина, повышение первоначального взноса кабмином связано с дальнейшим развитием ипотечного кредитования.

«Ипотека будет развиваться. До 1 июня следующего года у нас действуют семейная и льготная ипотеки. Сейчас мы принимаем некоторые меры по увеличению первоначального взноса», — сообщил чиновник.

На сколько может быть повышен первоначальный взнос, Хуснуллин не уточнил.

Ранее Центробанк заявил, что обеспокоен ухудшением качества ипотеки в России и собирается предусмотреть новые меры регулирования. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова заявила, что за последние годы более чем в два раза увеличилась доля заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки — тех, кто отдает на погашение ипотеки большую часть своего дохода.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Петербургский телеканал получил крупный штраф за ЛГБТ-пропаганду. Решение связано с клипом Сергея Лазарева

      Сжегшего российский паспорт певца Шарлота отправили в СИЗО

      Названа поступившая в крымский бюджет от национализации украинских активов сумма

      Стало известно о массовых рейдах в московских ЛГБТ-клубах

      На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

      У самолета в полете над Россией отказал двигатель

      В Крыму захотели подать иск о компенсации по «скифскому золоту»

      В Эдинбурге прогремел мощный взрыв

      Российские военные отчитались о сбитых самолетах и вертолете ВСУ

      Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Артемовское

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости