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17:08, 27 октября 2023Среда обитания

ЦБ предложил увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке

ЦБ РФ предложит правительству увеличить первоначальный взнос по льготной ипотеке
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Центробанк России считает нужным повысить первый взнос по льготной ипотеке, заявила на пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы считаем, что нужно отправить такое предложение правительству, что еще нужно поднять требование к первоначальному взносу по льготной ипотеке, но это решение правительства», — заявила Набиуллина, уточнив, что массовые льготные программы по ипотеке повышают цены на недвижимость.

Она обратила внимание, что в условиях, когда за последние три года цены на жилье выросли значительно выше инфляции, некоторые россияне берут льготные кредиты по фиксированной ставке, а свои сбережения вкладывают под более высокие проценты. Как отметила Набиуллина, массовой такая практика не стала, но ситуация, при которой люди со сбережениями зарабатывают на льготных кредитах, регулятор беспокоит, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что выдачи льготной ипотеки в России достигли исторического максимума, а всего в сентябре на них пришлось 60 процентов от общего объема жилищных кредитов. При этом, в том же месяце минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке уже подняли с 15 до 20 процентов.

Срок действия программы в конце прошлого года решили продлить до 1 июля 2024 года. Льготную ипотеку выдают россиянам под восемь процентов годовых при ключевой ставке Центробанка, выросшей 27 октября до 15 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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