В России решили продлить льготную ипотеку

Президент Путин заявил о решении продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до июля 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Программа будет действовать в стране до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов.

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин также подчеркнул, что в стране приступят к сворачиванию программы, но будут делать это плавно.

Ранее в Центральном банке заявили о том, что государственную программу льготной ипотеки необходимо постепенно свернуть. Замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова отметила, что любая программа субсидирования приводит к искажению цен.