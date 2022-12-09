В ЦБ заявили о необходимости сворачивания программы льготной ипотеки

В ЦБ заявили о необходимости завершения программ льготной ипотеки и ипотеки от застройщика

В Центральном банке (ЦБ) заявили о том, что государственную программу льготной ипотеки необходимо постепенно свернуть. Об этом со ссылкой на выступление замдиректора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Руслана Булатова на онлайн-конференции для застройщиков, организованной Сбербанком, пишет ТАСС.

По словам эксперта, любая программа субсидирования приводит к искажению цен. За три года действия льготной ипотеки разрыв между стоимостью жилья на первичном и вторичном рынках значительно усилился. Он отметил, что строительная отрасль «подсела, как на иглу, на льготную ипотеку» и в результате сложилось впечатление, что на «первичке» совсем не осталось никакой рыночной ипотеки. «Чем дольше сидишь, тем больнее слезать», — заключил Булатов.

Представитель ЦБ добавил, что в данный момент обсуждается вопрос дальнейшей судьбы программы льготной ипотеки. По его словам, регулятор выступает за постепенное завершение программы и льготной ипотеки, и субсидированной ипотеки от застройщика, однако в этом случае строительной отрасли может быть нанесен большой удар. «Поэтому здесь Банк России достаточно гибок, в любом случае льготную ипотеку надо сворачивать, вопрос — как это делать так, чтобы это не создало значительных рисков для отрасли», — заявил он.

На той же конференции заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин рассказал, что строительный блок правительства убежден в необходимости продления всех ипотечных программ в 2023 году, в том числе ипотеки от застройщиков с околонулевой ставкой.

В декабре замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что окончательное решение по вопросу продления или закрытия программы льготной ипотеки еще не принято. По его словам, ее будущее обсуждается правительством. Ипотека продолжит действовать до 31 декабря 2022 года.