В России установили рекорд по выдаче льготной ипотеки

Банк России: выдачи льготной ипотеки достигли исторического максимума в сентябре

Выдачи льготной ипотеки в России достигли в сентябре 2023 года исторического максимума, а всего на них пришлось 60 процентов от общего объема жилищных кредитов, говорится в бюллетене Банка России «О чем говорят тренды».

В материалах говорится, что показатель был достигнут даже в условиях повышения первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20 процентов, на фоне которого в сентября спрос на нее наоборот разогнался.

Регулятор отметил, что спрос на льготную ипотеку в сентябре подогревали повышение ставок по кредитам, рост инфляционных ожиданий, а также опасения скорого сворачивания или значительного ужесточения условий ее выдачи.

Срок действия программы в конце прошлого года решили продлить до 1 июля 2024 года. Льготную ипотеку выдают россиянам под 8 процентов годовых при действующей ключевой ставке Центробанка в 13 процентов.