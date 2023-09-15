В России подскочил спрос на льготную ипотеку

Россияне чаще берут льготную ипотеку на фоне повышения первоначального взноса

Россияне лихорадочно берут льготную ипотеку, пока банки не успели повысить минимальный размер первоначального взноса. При таком массовом спросе на жилищные ссуды внести первый платеж на старых условиях, вероятно, удастся не всем, передает ТАСС со ссылкой на риэлторов.

Россияне стали чаще брать ипотеку по госпрограммам на фоне новостей об увеличении размера первого взноса. «Все банки по 19 сентября включительно будут одобрять их на прежних условиях. Однако справиться с текущим наплывом клиентов кредитные организации не успевают. Например, в "Сбере" и ВТБ уже нет окон для проведения сделок ранее 20 сентября», — прокомментировал ситуацию управляющий директор риелторской компании «Метриум» Руслан Сырцов.

По словам генерального директора агентства «Релайт-недвижимость» Константина Барсукова, особенно спешат те заемщики, у которых имеются средства только на первоначальный взнос в 15 процентов. Он добавил, что высокий спрос на оформление жилищного кредита не играет им на руку. Тем не менее, таким клиентам доступна услуга рассрочки от застройщика и траншевая ипотека с оплатой суммы кредита по частям, уточнил член правления ассоциации AREA Александр Кузин. Кроме того, существуют и другие инструменты, позволяющие минимизировать первый взнос, вплоть до 10 процентов в ряде проектов.

Ранее многие крупные банки зафиксировали скачок спроса на ипотеки. Россияне торопятся их оформить, пока финансовые организации не успели отреагировать на подъем ключевой ставки. В середине сентября Центробанк поднял ее до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Первоначальный взнос по льготной ипотеке уже увеличен до 20 процентов.