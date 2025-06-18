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19:14, 18 июня 2025Экономика

Некоторым россиянам захотели помогать гасить ипотеку

В Госдуме предложили помогать семьям с детьми гасить ипотеку
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В России захотели помогать семьям с детьми гасить ипотеку. Законопроект о новой мере поддержки для некоторых граждан внесли в Госдуму, пишет «360.ru».

В документе предлагают предоставить такую господдержку матери и отцу моложе 26 лет. Распространить меру планируют на семьи, где с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родится второй ребенок.

По словам авторов инициативы, эта мера поможет повысить рождаемость среди молодежи, которая находится в уязвимом финансовом положении. Депутаты считают, что россияне отказываются рожать детей именно из-за проблем с жильем.

Ранее юристы рассказали, что условия по «Семейной ипотеке» остаются неизменными даже после развода супругов. Однако паре следует решить, кому достанется квартира, и как платежи будут распределяться между ними.

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