В СБУ прокомментировали желание Моргенштерна судиться

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко прокомментировал желание российского рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) судиться со спецслужбой из-за запрета приезжать в страну. Его слова приводит УНИАН.

Он отметил, что СБУ действует исключительно в рамках законодательства и готова в суде отстаивать позицию по включению Моргенштерна в «черный список» артистов.

«Мы стоим на страже национальных интересов Украины и готовы защищать нашу позицию в суде», — сказал Дехтяренко. Пресс-секретарь также добавил, что в направленном Минкульту письме содержится аргументированная позиция по поводу того, почему СБУ рекомендует включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

В Окружном административном суде Киева сообщили, что получили иск Моргенштерна.

Ранее Моргенштерн заявил, что решил судиться с СБУ из-за запрета приезжать в страну. Он потребовал исключить себя из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Его внесли в соответствующий список в конце апреля. Отмечалось, что рэпер «пропагандирует культ насилия и жестокости, а также употребление наркотиков и психотропных веществ».