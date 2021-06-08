СБУ провела обыски у создателей «Партии Шария»

Служба безопасности Украины провела обыски у создателей общественной организации «Партия Шария», передает УНИАН со ссылкой на сообщение СБУ.

Обыски прошли дома у двоих человек: в Киеве и Киевской области. Им вменяют распространение агитационных материалов, призывающих к изменению границ Украины и нарушению конституционного строя. Изъяты техника, печать и банковские карты. Также прошли обыски в типографии в Виннице.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» и «Подлог документов, печатей, штампов и бланков».

Блогер Анатолий Шарий опубликовал фото листовки, в которой призывается передать западные области Украины Венгрии и Польше. «Вот это фуфло они пытаются выдать за информационный бюллетень "Партии Шария"», — написал он.

В феврале СБУ заявила, что проживающий в Испании блогер Анатолий Шарий подозревается в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По версии следствия, он по заказу иностранных структур занимался противоправной деятельностью в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Шарий объявлен в государственный розыск. Подан иск о запрете его партии.