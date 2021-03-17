Украина заблокирует YouTube-канал оппозиционера Шария

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что блокировка YouTube-канала блогера и оппозиционера Анатолия Шария возможна, но это будет непросто. Об этом он рассказал в интервью «Українським Новинам».

«Теоретически да. Но YouTube-канал ведется не украинской компанией, так что это точно будет непросто. Смогут-не смогут это сделать — вопрос не совсем однозначный, но определенная вероятность существует, что такое случится», — сказал он, добавив, что для запуска процесса нужны определенные решения, как, например, приговор в уголовном производстве.

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Малюська также рассказал, что Министерство юстиции Украины подало иск в Окружной административный суд Киева о запрете Партии Шария из-за незаконной агитации и подделки протокола.

«Плюс Служба безопасности Украины предоставила свою информацию о видеороликах самого Шария, эксперты их проанализировали и пришли к выводу, что целью таких роликов является подрыв безопасности государства, разжигание межнациональной розни и ряд других целей, запрещенных для деятельности партий», — подчеркнул он.

В середине февраля правоохранительные органы заподозрили Шария в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года помогал России в проведении спецопераций.

В ответ оппозиционер заявил, что у «психически нездорового» президента Украины Владимира Зеленского сорвало крышу. Вскоре Шария объявили в государственный розыск. Одновременно началось рассмотрение иска о запрете деятельности его партии.