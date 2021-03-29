Шарий прокомментировал блокировку «Ленты.ру» на Украине

Оппозиционный политик и блогер Анатолий Шарий прокомментировал блокировку на Украине ряда российских СМИ, в том числе «Ленты.ру». Об этом он рассказал в интервью изданию.

«Я регулярно встречаю ваши публикации и твиты, читаю — и вижу нормальную информацию (...). Никакой пропаганды, вполне адекватное издание. Я лично всегда считал, что вы достаточно либеральное СМИ, далекое от пропаганды», — отметил Шарий, говоря о «Ленте.ру».

По его мнению, санкции против издания были введены из-за ряда публикаций про индийскую вакцину от коронавируса Covishield, которую закупили украинские власти.

«О чем думает сейчас [президент Украины Владимир] Зеленский? О заработке бенефициаров, а не о том, будут или нет умирать украинцы. И вдруг внезапно какие-то россияне начинают рассказывать о вреде препарата. И это больно. Вот основная причина, почему ввели санкции. Зеленский, я убежден, хотел бы запретить все. Тотально. Чтобы был один телеканал, один президент, один язык, одна вера. Мы думали, что Порошенко — это дно, оказалось, что Зеленский», — сказал Шарий.

23 марта Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ, в том числе интернет-изданий «Лента.ру», «Газета.ру», а также ТАСС, МИА «Россия сегодня» и агрегатора СМИ2. Речь идет о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Тогда же Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины об ограничениях в отношении физических и юридических лиц. Среди попавших под санкции — первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой, сенаторы Людмила Нарусова, Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники различных ведомств.

В МИД России в ограничениях увидели цензуру, зачистку информационного пространства от неугодных СМИ и дискриминацию русскоязычных граждан.