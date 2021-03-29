Главные «пророссийские» оппозиционеры Украины объединятся против Зеленского

Политик и блогер Анатолий Шарий в интервью «Ленте.ру» допустил объединение своей политической силы с «пророссийской» партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) после следующих парламентских выборов.

На вопрос журналиста, боится ли этого президент Украины Владимир Зеленский, Шарий ответил: «Абсолютно очевидно».

«Он боится, что в парламенте окажутся две реальные оппозиционные партии. Других нет. ОПЗЖ и Партия Шария могли бы получить большинство в Верховной Раде. И это ужас, это страшный сон для сумасшедшего меньшинства, которое желает убивать и нападать на улицах», — сказал оппозиционер.

При этом он подчеркнул, что Партия Шария никогда не была «пророссийской», хоть он и не считает россиян врагами.

В феврале Служба безопасности Украины заподозрила Шария в государственной измене и разжигании межнациональной розни. По версии следствия, он осуществлял деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере «по заказу иностранных структур». В ведомстве считают, что Шарий с 2012 года помогал России в проведении спецопераций.

В ответ оппозиционер заявил, что у «психически нездорового» Зеленского сорвало крышу. Вскоре Шария объявили в государственный розыск. Одновременно началось рассмотрение иска о запрете деятельности Партии Шария.

Некоторые украинские политики и СМИ называют Шария «пророссийским» политиком и блогером. Его неоднократно обвиняли в связях с Кремлем.