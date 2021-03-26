Захарова раскритиковала санкции Зеленского против «Ленты.ру»

Москва видит в новых санкциях Украины против российских медиа цензуру, зачистку информационного пространства от неугодных СМИ, дискриминацию русскоязычных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит ТАСС.

«Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующими духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — раскритиковала она.

23 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских СМИ, в том числе интернет-изданий «Лента.ру», «Газета.ру», а также ТАСС, МИА «Россия сегодня» и агрегатора СМИ2. Речь шла о блокировке активов, ограничении торговых операций, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, ограничении или прекращении предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования.

Тогда же Зеленский ввел в действие решение Совбеза страны об ограничениях. В числе лиц, попавших под санкции, — первый заместитель главы МВД Александр Горовой, член Совета Федерации Людмила Нарусова, сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, чиновники МВД России и других ведомств.