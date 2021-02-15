Спецпроекты «Ленты.ру» стали лучшими в России

Спецпроекты Rambler Group признали лучшими в России на престижной премии «Золотой сайт — 2020». Организаторы мероприятия присудили все награды в номинации «Лучший спецпроект СМИ» изданию «Лента.ру» и компании VisCom, отвечающей за визуальные коммуникации.

Первое место получил проект «Титаны в трико», посвященный истории американского рестлинга. Авторы работы вспомнили главных героев ринга и составили специальный словарь для фанатов этого вида спортивных развлечений.

Вторым стал совместный спецпроект «Ленты.ру» и VisCom под названием «Чума фашизма». В нем подробно описана история немецкого нацизма: с чего он начался и почему завладел сознанием миллионов людей. Для аутентичности авторы проекта оцифровали фотографии, плакаты, открытки и видеоролики из частных коллекций и официальных архивов.

«Бронзу» жюри присудило спецпроекту «Мифы о России». Его авторы попытались разобраться, каким образом зарубежные стереотипы о «плохих русских» влияют на политику, массовое сознание и жизнь простых россиян.

По словам главного редактора «Ленты.ру», директора по развитию медиа Rambler Group Владимира Тодорова, спецпроекты являются приятным и интересным бонусом для аудитории издания, которая ежемесячно насчитывает около 75 миллионов человек.

«Нам в Rambler Group получилось создать идеальную платформу для уникальных аудиовизуальных и мультиплатформенных проектов. Симбиоз качественного редакционного контента и функционального креатива отлично работает и является формулой нашего успеха», — отметил Тодоров.

Премия «Золотой сайт», организатором которой выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций, награждает наиболее достойные проекты Рунета с 1997 года. Победители получают статуэтку Золотого Кибермастера.

Ранее «Лента.ру» также получила «Премию Рунета — 2020» за мультиплатформенный проект «История российской поп-музыки», собравший более 23 миллионов просмотров.