«Лента.ру» получила «Премию Рунета — 2020» за мультиплатформенный проект «История российской поп-музыки», собравший более 23 миллионов просмотров.

«История российской поп-музыки» победила в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Это первый проект, который подробно рассказывает историю становления российского шоу-бизнеса 1990-х годов для молодого поколения через привычные ему аудиовизуальные приемы и инструменты. Он состоит из мультимедийных лонгридов, титрованных видео и документального сериала на YouTube. Последний стал самым просматриваемым в своей категории в 2020 году, собрав почти 12 миллионов просмотров и тысячи положительных отзывов.

Главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler Group Владимир Тодоров заявил, что команда интернет-издания максимально подробно и в удобном для современного зрителя формате рассказала о музыкальных реалиях 1990-х и позволила посмотреть на этот временной период с новой стороны.

«Нестандартный формат повествования и уникальный стиль оформления спецпроекта оказался востребован как у зрителей, так и у других креаторов, которые начали использовать отдельные элементы в своих работах. В этот непростой год никто не делал более содержательных и мощных с визуальной и музыкальной точек зрения материалов, поэтому, можно сказать, что "История российской поп-музыки" стала главным документальным проектом Рунета», — добавил Тодоров.

Редакция изучила историю становления знаменитых исполнителей и их путь на поп-сцене, а также особенности творчества и влияние на российскую музыку. Для YouTube-сериала арт-директор «Ленты.ру» разработал специальную эстетику, которую при просмотре положительно отметили тысячи зрителей.

«Премия Рунета» — ежегодная национальная награда за вклад в развитие интернета в России. Она поощряет выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационный технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, которые внесли значительный вклад в развитие Рунета. Премия существует с 2004 года, за это время ее лауреатами стали более 450 организаций.