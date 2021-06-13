Бывший офицер СБУ рассказал о подготовке украинских боевиков для «работы» в России

Бывший офицер антитеррористического центра Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал о подготовке украинских боевиков для «работы» в России. Подробности внедрения диверсантов подполковник СБУ раскрыл в интервью радио Sputnik.

В частности, речь шла о подготовке силовиков на базе украинского полка «Азов». Так, Прозоров рассказал, что там проходили службу много иностранных граждан, которые разделяли «откровенно националистические и даже нацистские взгляды».

Экс-офицер считает, что отряд специального назначения занимается подготовкой лиц, которые по возвращению на родину могут «стать точками аккумуляции протестных движений или вооруженного сопротивления».

Также Прозоров отметил специальную подготовку боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) для «работы» в России. По словам подполковника, внешняя схожесть россиян и украинцев, а также хорошее владение русским языком позволяет легко внедрять диверсантов, не вызывая никаких подозрений. Более того, эту особенность выделяли Министерство обороны Украины, Главное управление разведки и Силы специальных операций.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла сведения ФСБ о задержании и выдворении своего агента Алексея Семеняки из России. Как отмечалось, данные о разоблачении украинца являются фейком и «информационной спецоперацией» в рамках гибридной войны двух стран.