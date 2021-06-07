Задержанный ФСБ украинский агент не скрывал общения с офицерами СБУ

Украинский агент Алексей Семеняка, который был задержан сотрудниками ФСБ России и выдворен из страны, подтвердил информацию об общении с офицерами Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает «Газета.Ru».

По его словам, он никогда не скрывал данного факта. Кроме того, в разговоре с изданием Семеняка назвал правдой известия о его выдворении. Он также подчеркнул, что не нанес ущерба безопасности России.

Ранее стало известно, что Семеняка оказался сотрудником организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC), которая выполняет функции интернет-регистратора, занимаясь распределением ресурса IP-адресов между локальными регистратурами в России, а также странах Европы и Ближнего Востока.

ФСБ сообщила о задержании Семеняки утром 7 июня. Украинцу запретили въезжать в Россию в течение 25 лет. По данным ЦОС ФСБ, он покинул страну 3 июня.

Российским силовикам удалось выяснить, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ Игорь Черняк.

Сотрудники СБУ пытались дистанционно удалить с гаджетов агента нежелательную информацию о сотрудничестве, однако не смогли этого сделать из-за начавшейся операции ФСБ.