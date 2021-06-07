ФСБ задержала в России агента украинских спецслужб

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали агента украинских спецслужб. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

Как уточняется, в настоящий момент гражданин Украины Семеняка Алексей Петрович выдворен из России. Удалось установить, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ Игорь Черняк.

Отмечается, что мужчина вел разведывательную деятельность на территории Российской Федерации, однако не смог подорвать ее внешнюю безопасность.

Украинцу запретили въезжать в Россию в течение 25 лет. По данным ЦОС, он покинул пределы страны в четверг, 3 июня.