На менеджера «Роскосмоса» завели уголовное дело из-за подруги

Следственный комитет России (СКР) по просьбе ФСБ возбудил уголовное дело против генерального директора НИИ точных приборов (дочернее предприятие «Роскосмоса») Александра Люхина из-за назначения его близкой подруги на пост собственного заместителя. Об этом сообщает информационное агентство URA.RU.

Топ-менеджера подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что он назначил своей заместительнице Елене Горбачевой оклад в 960 тысяч рублей. В ходе одной из проверок выяснилось, что Горбачева, работающая на должности заместителя по финансам, не имеет высшего образования. Люхин создал новую должность — советника по финансам — и перевел на нее подругу.

Помимо уголовного дела против Люхина, СКР возбудил уголовное дело и против Горбачевой за использование поддельного диплома, по которому она устроилась на работу.

7 июля прошлого года ФСБ задержала советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. По данным следствия, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. Он якобы передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке».