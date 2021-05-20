На беглого банкира завели еще одно уголовное дело

Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело на бывших руководителей банка «БФГ-Кредит», пишет «Коммерсантъ».

Среди подозреваемых — беглый бизнесмен и кинопродюсер Юрий Глоцер. Также возбуждено уголовное дело в отношении бывших предправления банка Павла Дойнова, его заместителя Дениса Пуресева.

Ранее в мае Глоцер получил политическое убежище на Украине. Он также исключен из списка розыска Интерпола. На Украине он подал иск против российского следователя, которая ведет уголовное дело в отношении него о растрате.

В августе 2020 года Басманный суд Москвы заочно избрал в отношении Юрия Глоцера меру пресечения в виде ареста в рамках уголовного дело о растрате и мошенничестве, которые привели к хищениям в «БФГ-кредите».

В 2016 году «БФГ-кредит» по решению суда был признан банкротом. В июле 2020 года Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о привлечении ряда акционеров и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности для взыскания задолженности в пользу кредиторов.