ФСБ задержала российского экс-банкира за растрату миллиардов рублей

Сотрудники ФСБ и МВД России задержали бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-кредит» Дениса Пуресева. Об этом сообщает ТАСС.

Пуресеву предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК («Хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения»).

По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-банкир и бывшие руководители банка выдали своим подконтрольным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 13 миллиардов рублей. Эти деньги поступили на счета зарубежных коммерческих организаций. Соучастники преступления использовали средства для покупки недвижимости и частичного рефинансирования кредитов.

Организаторами схемы, по версии следствия, являются владельцы и руководители банка Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. Они находятся в международном розыске. Также в СКР считают, что к растрате миллиардов причастен бывший председатель правления банка Павел Дойнов, который находится в Чехии.