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Россиянка захотела избежать выплаты кредита и сменила пол

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Фото: Pixabay.com

Жительница Ярославской области захотела избежать выплаты долга по кредиту и сменила пол. Однако с нее все равно взыскали задолженность, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что 39-летняя женщина задолжала кредитной организации 280 тысяч рублей. При этом она не отвечала на звонки и сменила место жительства. В итоге россиянку объявили в розыск.

Выяснилось, что она сменила пол, имя, фамилию и отчество, а также внесла измененные данные в свидетельство о рождении, надеясь, что это поможет ей избежать выплаты долга. Однако судебные приставы выяснили ее данные и наложили взыскание на средства, находящиеся на банковских счетах.

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