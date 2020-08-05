Россиянин-гермафродит рассказал о неудачных попытках попасть к гинекологу

Житель подмосковного Серпухова Андрей Соколов, у которого диагностировали гермафродитизм, рассказал о неудачных попытках попасть на прием к гинекологу на протяжении пяти лет. Его историю передает телеканал РЕН ТВ.

По словам Соколова, когда он узнал о диагнозе, то испытал сильнейший шок. «Начал разбираться со своим мужским здоровьем. Разобрался», — сказал он. Наличие женских половых органов — матки и яичников — выявилось только после проведения УЗИ.

Соколов считает, что ему требуется гормональная терапи. Однако получить ее он не может, так как его направляют к гинекологам. В свою очередь, в женской консультации россиянину отказывают в приеме, потому что он не является женщиной, и направляют к урологу. «Но он тоже не имеет права этим заниматься, поскольку ограничен Росстандартом», — посетовал Соколов.