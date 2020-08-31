Беглый российский банкир заочно предстал перед судом

Бывший совладелец банка «БФГ-кредит» Юрий Глоцер, проживающий в Германии, заочно предстал перед Басманным судом Москвы, избравшим ему меру пресечения в виде ареста, передает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

В отношении беглого банкира расследуется уголовное дело о растрате и мошенничестве, которые привели к хищениям в «БФГ-кредите». Также по делу проходят бывший председатель правления банка Павел Дойнов и экс-акционер Евгений Мафцир.

По версии следствия, они представляли собой организованную группу и «систематически противоправно отчуждали активы банка». Через фирмы-однодневки из кредитной организации якобы было выведено 12,9 миллиарда рублей.

В 2016 году «БФГ-кредит» по решению суда был признан банкротом. В июле 2020 года Арбитражный суд удовлетворил иск Центробанка о привлечении ряда акционеров и топ-менеджеров к субсидиарной ответственности для взыскания задолженности в пользу кредиторов.